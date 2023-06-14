Режиссер Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге
Режиссер Александр Сокуров госпитализирован и находится в реанимации после операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале богослов Андрей Кураев.
«Александр Сокуров в реанимации после операции. Есть повод для молитв...», - написал он.
По информации источников Telegram-канала 112, режиссер был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем.
«72-летний Александр Николаевич Сокуров в сознании», - отмечает канал.
В свою очередь помощница Александра Сокурова опровергла РИА Новости информацию о том, что он попал в больницу экстренно, подчеркнув, что режиссер проходит плановое обследование.
«Ничего страшного нет», - пояснила она.
Сам Сокуров ответил на звонок издания, но комментировать свое состояние не стал.
Александр Сокуров — советский, российский кинорежиссер, автор фильмов «Фауст», «Сказка», «Русский ковчег», руководитель режиссерской мастерской в Нальчике.
Ранее стало известно о госпитализации в хирургическое отделение из-за нарушений ритма сердца 77-летнего режиссера Никиты Михалкова. При этом его жена заявила, что Михалков находится в больнице с целью прохождения плановой проверки.