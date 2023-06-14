Режиссер Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге

Режиссер Александр Сокуров госпитализирован и находится в реанимации после операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале богослов Андрей Кураев.

«Александр Сокуров в реанимации после операции. Есть повод для молитв...», - написал он.

По информации источников Telegram-канала 112, режиссер был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем.

«72-летний Александр Николаевич Сокуров в сознании», - отмечает канал.

В свою очередь помощница Александра Сокурова опровергла РИА Новости информацию о том, что он попал в больницу экстренно, подчеркнув, что режиссер проходит плановое обследование.

«Ничего страшного нет», - пояснила она.

Сам Сокуров ответил на звонок издания, но комментировать свое состояние не стал.

Александр Сокуров — советский, российский кинорежиссер, автор фильмов «Фауст», «Сказка», «Русский ковчег», руководитель режиссерской мастерской в Нальчике.