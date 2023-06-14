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Режиссер Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге

Режиссер Александр Сокуров госпитализирован и находится в реанимации после операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале богослов Андрей Кураев.

Режиссер Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге
© globallookpress.com

«Александр Сокуров в реанимации после операции. Есть повод для молитв...», - написал он.

По информации источников Telegram-канала 112, режиссер был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем.

«72-летний Александр Николаевич Сокуров в сознании», - отмечает канал.

В свою очередь помощница Александра Сокурова опровергла РИА Новости информацию о том, что он попал в больницу экстренно, подчеркнув, что режиссер проходит плановое обследование.

«Ничего страшного нет», - пояснила она.

Сам Сокуров ответил на звонок издания, но комментировать свое состояние не стал.

Александр Сокуров — советский, российский кинорежиссер, автор фильмов «Фауст», «Сказка», «Русский ковчег», руководитель режиссерской мастерской в Нальчике.

Ранее стало известно о госпитализации в хирургическое отделение из-за нарушений ритма сердца 77-летнего режиссера Никиты Михалкова. При этом его жена заявила, что Михалков находится в больнице с целью прохождения плановой проверки.

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