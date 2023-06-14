Суд Москвы отказался снять с Земфиры* статус иноагента

Иск певицы Земфиры Рамазановой*, которая просила исключить ее из реестра иностранных агентов, был отклонен Замоскворецким судом Москвы, передает РИА Новости.

Судья заявила, что исковые требования остаются без удовлетворения.

По словам адвоката Земфиры* Александра Передрука, статус иноагента «носит дискриминационный характер» и нарушает право клиентки на свободу выражения мнения.

Он подчеркнул, что певица «никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием».

В удовлетворении аналогичных исков Ильи Варламова*, Максима Галкина* и Семена Слепакова* суд отказал в начале текущего месяца.