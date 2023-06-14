Суд Москвы отказался снять с Земфиры* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (признана иноагентом) к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве ранее заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку из иностранных источников.