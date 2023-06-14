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Старшая дочь Эминема сообщила о замужестве

Старшая дочь хип-хоп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж. Об этом пишет Page Six.

Старшая дочь Эминема сообщила о замужестве
© Lenta.ru

Избранником девушки стал Мэтт Меллер, свадьба состоялась на прошлой неделе в Детройте, штат Мичиган, США. Церемония проходила под открытым небом, на торжестве присутствовали 125 человек, среди которых были члены семьи и друзья пары.

«9 июня 2023 года просто один из лучших дней в моей жизни», — подписала 30-летняя Мэтерс фотографии в соцсетях.

Ранее другая дочь Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс заявила о том, что выходит замуж.

Алайна Мэтерс является приемной дочерью исполнителя, также у рэпера есть единственная родная дочь от бывшей супруги Кимберли Скотт Хейли Джейд Скотт Мэтерс и вторая приемная дочь Стиви Лейн.

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