Старшая дочь Эминема сообщила о замужестве

Старшая дочь хип-хоп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж. Об этом пишет Page Six.

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Избранником девушки стал Мэтт Меллер, свадьба состоялась на прошлой неделе в Детройте, штат Мичиган, США. Церемония проходила под открытым небом, на торжестве присутствовали 125 человек, среди которых были члены семьи и друзья пары.

«9 июня 2023 года просто один из лучших дней в моей жизни», — подписала 30-летняя Мэтерс фотографии в соцсетях.

Ранее другая дочь Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс заявила о том, что выходит замуж.