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Певица Ирина Дубцова призналась, что у нее аутоиммунное заболевание

Певица и автор песен Ирина Дубцова столкнулась с проблемами со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

Дубцова рассказала, что поправилась из-за гормональной терапии на фоне болезни
© Газета.Ru

«Выяснилось, что у меня проблемы с щитовидной железой и, как оказалось, достаточно давно аутоиммунное заболевание. Я действительно была на гормональной терапии, поэтому поправилась», — отметила звезда.

Дубцова заверила, что прибавка в весе пошла ей на пользу, поскольку в сериале «Престиж» она сыграла оперную певицу, которая должна быть «в теле».

«Минус неизбежной в моем случае гормональной терапии — многомесячный прием гормонов. Курс лечения закончился, я пытаюсь схуднуть, и вроде понемногу получается», — рассказала Дубцова.

Исполнительница призвала поклонников не жалеть ее, поскольку проблемы со здоровьем возникли из-за нервов. Она призналась, что уже справляется с эмоциями и даже написала несколько песен.

Ирина Дубцова обрела известность после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем».

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