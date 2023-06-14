Дубцова рассказала, что поправилась из-за гормональной терапии на фоне болезни

Певица и автор песен Ирина Дубцова столкнулась с проблемами со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

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«Выяснилось, что у меня проблемы с щитовидной железой и, как оказалось, достаточно давно аутоиммунное заболевание. Я действительно была на гормональной терапии, поэтому поправилась», — отметила звезда.

Дубцова заверила, что прибавка в весе пошла ей на пользу, поскольку в сериале «Престиж» она сыграла оперную певицу, которая должна быть «в теле».

«Минус неизбежной в моем случае гормональной терапии — многомесячный прием гормонов. Курс лечения закончился, я пытаюсь схуднуть, и вроде понемногу получается», — рассказала Дубцова.

Исполнительница призвала поклонников не жалеть ее, поскольку проблемы со здоровьем возникли из-за нервов. Она призналась, что уже справляется с эмоциями и даже написала несколько песен.