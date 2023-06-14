Прохор Шаляпин рассказал о ритуале по привлечению денег

«Тина, безусловно, талантливая девушка, которая мне очень нравится. Я всегда восхищался ее умом, остроумием. Но вот насколько много она зарабатывает для сферы медиаиндустрии. С другой стороны, это очень круто, есть к чему стремиться (...) Распечатаю фотографию Канделаки, думаю, что она принесет мне деньги и счастье», — сказал певец.