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Инстасамка рассказала, почему обманывала людей на деньги

Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, объяснила, почему обманывала своих зрителей на деньги. Об этом она рассказала на YouTube-канале Gazgolder.

Инстасамка рассказала, почему обманывала людей на деньги
© Соцсети

По словам исполнительницы, она обманывала зрителей, потому что была «молодой и глупой», но позже постаралась исправиться и вернуть все нечестно заработанные средства. Таким образом Инстасамка прокомментировала рассказ одной из зрительниц канала. Девушка заявила, что несколько лет назад оплатила рекламу в соцсетях у Инстасамки, за что отдала 15 тысяч рублей. Однако исполнительница свои обязательства не выполнила – девушка подчеркнула, что готова предоставить доказательства обмана. Кроме того, зрительница также добавила, что этот случай не единственный пример подобного обмана со стороны Инстасамки.

«Мне было 18 лет. На меня свалились такие бабки. Я кого-то выкладывала, кого-то не выкладывала. Потом в моей жизни появился Максим (Столяров). Мы нашли всех людей, я выкладывала истории, где просила людей, которых я не выложила написать мне, прислать чеки. Если ты вдруг пропустила это мероприятие, то, конечно, мы вернем деньги, обязательно», – заявила Инстасамка.

Ранее стало известно, что Инстасамка бесплатно выступила на дне рождения Самойловой.

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