Инстасамка рассказала, почему обманывала людей на деньги

По словам исполнительницы, она обманывала зрителей, потому что была «молодой и глупой», но позже постаралась исправиться и вернуть все нечестно заработанные средства. Таким образом Инстасамка прокомментировала рассказ одной из зрительниц канала. Девушка заявила, что несколько лет назад оплатила рекламу в соцсетях у Инстасамки, за что отдала 15 тысяч рублей. Однако исполнительница свои обязательства не выполнила – девушка подчеркнула, что готова предоставить доказательства обмана. Кроме того, зрительница также добавила, что этот случай не единственный пример подобного обмана со стороны Инстасамки.