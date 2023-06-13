Стало известно, сколько Инстасамка заработала на дне рождения Самойловой

Еропкин заявил, что Инстасамка (Дарья Зотеева) спела бесплатно на празднике Самойловой. «Никита Ефремов (реселлер, одевающий звезд российского шоу-бизнеса — «Газета.Ru») мне позвонил и сказал: «Я на дне рождения у Оксаны. Если ты хочешь быть хорошим парнем, то ты приедешь и сделаешь так, чтобы Даша просто так выступила. Я сказал: «Все, я тебя услышал», — рассказал саунд-продюсер певицы.