Стало известно, сколько Инстасамка заработала на дне рождения Самойловой

Певица Инстасамка бесплатно выступила на дне рождения Самойловой
Саунд-продюсер и возлюбленный Инстасамки Олег Еропкин (Moneyken) прокомментировал в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» выступление рэперши на дне рождения модели Оксаны Самойловой.
Еропкин заявил, что Инстасамка (Дарья Зотеева) спела бесплатно на празднике Самойловой. «Никита Ефремов (реселлер, одевающий звезд российского шоу-бизнеса — «Газета.Ru») мне позвонил и сказал: «Я на дне рождения у Оксаны. Если ты хочешь быть хорошим парнем, то ты приедешь и сделаешь так, чтобы Даша просто так выступила. Я сказал: «Все, я тебя услышал», — рассказал саунд-продюсер певицы.
Еропкин отметил, что Зотеева выступила безвозмездно, потому что они хотели сделать приятно Самойловой и ее детям.
Рэпер Баста похвалил поступок Зотеевой.
«Короче, когда Никита Ефремов мне будет звонить — трубку не буду брать», — пошутил артист.
В шоу Инстасамка также объяснила, почему обманывала людей на деньги. Певица призналась, что совершала подобные махинации из-за безответственности. На данный момент артистка постаралась отдать все средства, которые задолжала людям, купившим у нее рекламу в соцсетях.
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