Директор Пельша отреагировал на публикации о его госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое ежегодное обследование, у него нет проблем со здоровьем, рассказал его директор Табриз Шахиди. Об этом пишет РИА «Новости».

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», - подчеркнул Шахиди.

По словам директора, Пельш каждый год проходит всестороннее обследование в медицинских учреждениях.

На фоне этого, отметил Шахиди, в СМИ столь же регулярно появляются сообщения о том, что у Пельша якобы наблюдаются проблемы со здоровьем.

Директор пояснил, что как и все здравомыслящие люди, также проходит обследование. Иногда даже два раза в год.