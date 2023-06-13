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Директор Пельша отреагировал на публикации о его госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое ежегодное обследование, у него нет проблем со здоровьем, рассказал его директор Табриз Шахиди. Об этом пишет РИА «Новости».

Директор Пельша отреагировал на публикации о его госпитализации
© РИА Новости

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», - подчеркнул Шахиди.

По словам директора, Пельш каждый год проходит всестороннее обследование в медицинских учреждениях.

На фоне этого, отметил Шахиди, в СМИ столь же регулярно появляются сообщения о том, что у Пельша якобы наблюдаются проблемы со здоровьем.

Директор пояснил, что как и все здравомыслящие люди, также проходит обследование. Иногда даже два раза в год.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал материалы о том, что Пельш якобы был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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