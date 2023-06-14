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Mash: Валдису Пельшу провели экстренную операцию на сердце

Госпитализированному накануне шоумену Валдису Пельшу провели операцию на сердце, чтобы не допустить инфаркта. У телеведущего был диагностирован атеросклероз аорты, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Валдису Пельшу провели экстренную операцию на сердце
© РИА Новости

Состояние Пельша вызывало опасение врачей - из-за холестериновых бляшек в сосудах сердца ограничивалось кровоснабжение сердца. Поэтому ведущему провели коронарную ангиографию, а затем стенирование коронарной артерии. Суть этой операции в том, что в артерию устанавливается стент - тончайшая сетка. Такая технология позволяет восстановить просвет сосудов и является профилактикой инфаркта.

Операция прошла успешно и сейчас 56-летний Пельш приходит в себя в палате.

Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Стоит отметить, что вчера, когда появились сообщения о госпитализации ведущего, сам Пельш заявлял, что проходит плановое обследование перед экспедицией, которая намечена на следующий месяц. В окружении Пельша достаточно эмоционально восприняли сообщения СМИ о госпитализации.

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