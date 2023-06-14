СМИ: Валдису Пельшу провели экстренную операцию на сердце

Госпитализированному накануне шоумену Валдису Пельшу провели операцию на сердце, чтобы не допустить инфаркта. У телеведущего был диагностирован атеросклероз аорты, сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние Пельша вызывало опасение врачей - из-за холестериновых бляшек в сосудах сердца ограничивалось кровоснабжение сердца. Поэтому ведущему провели коронарную ангиографию, а затем стенирование коронарной артерии. Суть этой операции в том, что в артерию устанавливается стент - тончайшая сетка. Такая технология позволяет восстановить просвет сосудов и является профилактикой инфаркта.

Операция прошла успешно и сейчас 56-летний Пельш приходит в себя в палате.