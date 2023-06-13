Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о том, что он якобы был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Шоумен рассказал ТАСС, что проходит плановое обследование.
По словам Пельша, он обратился в Национальный медицинский исследовательский центре хирургии имени А. В. Вишневского. Шоумен заверил, что у него нет проблем со здоровьем.
«У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснил он.
Днем во вторник, 13 июня, Telegram-канал «112» заявил, что Пельш обратился к медикам в Москве и пожаловался на сбои в работе сердца. Утверждалось, что телеведущего госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.
Lenta.ru: главные новости