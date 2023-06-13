Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о том, что он якобы был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Шоумен рассказал ТАСС, что проходит плановое обследование.

По словам Пельша, он обратился в Национальный медицинский исследовательский центре хирургии имени А. В. Вишневского. Шоумен заверил, что у него нет проблем со здоровьем.

«У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснил он.