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Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Популярная в России певица Алла Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации. Однако в новой стране она не может рассчитывать на выплаты и пенсию несмотря на возраст.

Пугачеву лишили пенсии в Израиле
© Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Переезд произошел после того, как ей исполнилось 60 лет», – отмечают источники.

В России примадонна получала гарантированные 55 тысяч каждый месяц за то, что имела звание народной артистки. В новой стране она могла рассчитывать на выплаты в 800 долларов, что равно примерно такой же сумме, как и в России. Однако в Израиле посчитали, что Пугачева, как не коренной житель страны, рассчитывать на них не может.

Единственное, что сейчас полагается артистке – бесплатный проезд в транспорте и скидки на посещение музеев, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Алла Пугачева лишилась последнего источника дохода в России

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