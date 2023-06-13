Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Популярная в России певица Алла Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации. Однако в новой стране она не может рассчитывать на выплаты и пенсию несмотря на возраст.

В России примадонна получала гарантированные 55 тысяч каждый месяц за то, что имела звание народной артистки. В новой стране она могла рассчитывать на выплаты в 800 долларов, что равно примерно такой же сумме, как и в России. Однако в Израиле посчитали, что Пугачева, как не коренной житель страны, рассчитывать на них не может.