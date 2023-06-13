Пугачеву лишили пенсии в Израиле
Популярная в России певица Алла Пугачева переехала в Израиль после начала спецоперации. Однако в новой стране она не может рассчитывать на выплаты и пенсию несмотря на возраст.
«Переезд произошел после того, как ей исполнилось 60 лет», – отмечают источники.
В России примадонна получала гарантированные 55 тысяч каждый месяц за то, что имела звание народной артистки. В новой стране она могла рассчитывать на выплаты в 800 долларов, что равно примерно такой же сумме, как и в России. Однако в Израиле посчитали, что Пугачева, как не коренной житель страны, рассчитывать на них не может.
Единственное, что сейчас полагается артистке – бесплатный проезд в транспорте и скидки на посещение музеев, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Алла Пугачева лишилась последнего источника дохода в России