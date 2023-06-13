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Пенкин ответил на слухи о том, что угощал пассажиров самолета коньяком

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин ответил на слухи о том, что якобы угощал пассажиров рейса Южно-Сахалинск - Москва коньяком. Его цитирует News.ru.

Пенкин ответил на слухи о том, что угощал пассажиров самолета коньяком
© Осторожно: Собчак/Youtube

По словам Пенкина, он провел полет в бизнес-классе и спал.

"Ничего не слышал, что там обо мне говорят. Я уже привык ко всем этим байкам. То одно рассказывают, то другое", — сказал он.

До этого издание kp.ru сообщило, что через час после взлета Пенкин начал угощать пассажиров спиртным, фотографировался с ними, раздавал автографы и вел себя доброжелательно.

Ранее Пенкин в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ признался, что 11 лет пытался поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Как объяснила педагог певца из Гнесинки Наталья Андрианова, изначально его не хотели брать на учебу в руководстве академии.

"Был там один педагог, она не любила "большие" голоса. Тот человек был руководящий", — рассказала она.

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