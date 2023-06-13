Певица Наталья Подольская назвала Преснякова чемпионом по лежанию на диване

Певица Наталья Подольская призналась, что из-за загруженного графика ее супруг Владимир Пресняков не имеет возможности заниматься спортом. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

"Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване (смеется). Его вообще никто не победит. А если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Отработать концерт - это отличная кардио-тренировка", - поделилась артистка.

По словам Подольской, ее муж - настоящий мужчина. Певица отметила, что Пресняков не только зарабатывает деньги, но и заботится о семье.

"Когда профессия и то, чем ты занимаешься – любимое дело, то ты получаешь огромное удовольствие и испытываешь счастье. А когда еще за это платят деньги, то это вообще большое везение и мечта", - считает Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на проекте "Большие гонки". Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился на свет еще один ребенок, его назвали Иваном. У музыканта также есть 31-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.