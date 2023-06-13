Стаса Пьеху могут выписать из больницы в ближайшие дни

У 42-летнего госпитализированного певца Стаса Пьехи не подтвердился инфаркт. Как пишет Telegram-канал Shot, артиста могут выписать из больницы в ближайшие дни.
Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня, появились боли в сердце, он был госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы, позже его перевели в отделение терапии.
"Вчера на День России я должен был выступать на Красной площади, но мою песню спели без меня. Я пока в больнице. В целом все не криминально, нормально — лежу, иногда стою", - говорит певец, добавляя, что может отправиться домой уже 17 июня.
Сейчас артист проходит обследование для постановки окончательного диагноза. Музыкант ранее отмечал, что ему сделали анализы на сердце, "какие только можно было". Певец уточнил, что выявили "что-то по мелочам", о чем беспокоиться ни ему, ни его поклонникам не стоит.