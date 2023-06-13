Прохор Шаляпин отказался считать Пугачеву великой певицей

«Все говорят, мол, Алла Пугачева — великая. Нет. Я не считаю ее великой. Великие люди, на мой взгляд, те, кто на передовой защищают честь России . Великие люди — это наши полководцы, которые меняют ход истории», — отметил Шаляпин.

«Ныне живущие эстрадные артисты не будут интересны наших потомкам. Будут интересны истории личного момента: кто с кем жил, кто кого облапошил, сколько мужей имела какая-то певица. Вот это может остаться в качестве юморески. А творчество Пугачевой не будет интересно», — считает артист.

По мнению Шаляпина, через несколько веков люди будут интересоваться только классикой и народными песнями.

Певец также высказался о популярности коллеги Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. По словам Шаляпина, продвигаться на сцене Дронову помогает поддержка. «Любой грандиозный проект делается благодаря грандиозным ресурсам. Тут даже не деньги нужны, а поддержка, связи. Песню записать и выйти в красивом костюме — это не так дорого. А вот, чтобы тебе дали эфир и дорогу — тут уже влиятельные люди нужны», — утверждает артист.