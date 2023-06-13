Певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. После смены статуса исполнительница взяла фамилию супруга.

О смене фамилии артистка рассказала в личном блоге. Артистка опубликовала новое фото. Кадр был сделан на свадьбе Татьяны. На снимке певица позирует в пышном белом платье, новоиспеченный супруг нежно прижимает возлюбленную к себе.

«Руднева», - подписала фото певица.