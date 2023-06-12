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Буланова отказалась от своей фамилии

Татьяна Буланова недавно вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева. Молодожены расписались во "Дворце бракосочетания №1" в Санкт-Петербурге, - информирует «Комсомольская Правда».

Буланова отказалась от своей фамилии
© РИА Новости

Пара вместе уже несколько лет, а в прошлом году была заключена помолвка. В социальной сети певица опубликовала фотоотчет со своей свадьбы, написав под ним: «Руднева!»

Заслуженная артистка России отказалась от своей звездной фамилии после того, как вышла замуж. Поклонники предполагают, что новая фамилия – только «для документов», а на сцене она по-прежнему останется Булановой.

У Булановой это третий брак. Она была замужем за музыкантом Николаем Тагриным и за футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у нее есть сыновья Александр и Никита.

На свадьбе певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге букет невесты поймала телеведущая и мастер спорта международного класса Анна Семенович.

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