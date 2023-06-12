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Андреева поздравила россиян в необычном наряде

Екатерина Андреева сделала и опубликовала в личном Телеграм-канале свой портрет в костюме староверов. В День России телеведущая поздравила всех жителей страны с праздником и попросила не забывать о том, что все они – россияне.

Андреева поздравила россиян в необычном наряде
© РИА Новости

«Всех с Днем нашей Матушки России! Стоим, как скала, принимаем волны судьбы, верим в лучшее, своих не бросаем, любим и надеемся. Русскость — она на генетическом коде, и костюм староверов всех украсит вмиг», — написала она

Телеграм

Ранее Екатерина Андреева показала закулисье информационной программы «Время» на Первом канале в личном блоге.

В одном из роликов Андреева сидит в студии в строгой одежде, в то время как ей кистью наносят макияж. Ведущая отмечает, что до эфира остается 15 секунд. В другом видео она подробно показала, как выглядит студия программы.

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