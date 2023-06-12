На Наталью Фриске напали хейтеры

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья активно ведет свой микроблог в социальных сетях, где рассказывает подписчикам о жизни своей семьи, делится подробностями воспитания подрастающей дочери. Однако и ей приходится отбиваться от злых нападок хейтеров.

Так, недавно нападкам недоброжелателей подверглась внешность 37-летней Натальи.

«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», — написали на ее страничке.

Фриске, по ее словам, старается не обращать внимания на подобные высказывания, хотя они обидно ранят, - пишет СтарХит.

«Обязательно, специально для вас завтра выйду с фильтрами. Может вам легче станет от этого», — ответила она.

Ранее Фриске обвинили в нестрогом воспитании дочери. Пользовательницы соцсети возмутилась тому, что блогерша не ругает своего «бриллиантового ребенка».