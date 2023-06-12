$82.64+0.5589.01+0.97

На Наталью Фриске напали хейтеры

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья активно ведет свой микроблог в социальных сетях, где рассказывает подписчикам о жизни своей семьи, делится подробностями воспитания подрастающей дочери. Однако и ей приходится отбиваться от злых нападок хейтеров.

На Наталью Фриске напали хейтеры
© ТАСС

Так, недавно нападкам недоброжелателей подверглась внешность 37-летней Натальи.

«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», — написали на ее страничке.

Фриске, по ее словам, старается не обращать внимания на подобные высказывания, хотя они обидно ранят, - пишет СтарХит.

«Обязательно, специально для вас завтра выйду с фильтрами. Может вам легче станет от этого», — ответила она.

Ранее Фриске обвинили в нестрогом воспитании дочери. Пользовательницы соцсети возмутилась тому, что блогерша не ругает своего «бриллиантового ребенка».

Женщина оставила свой комментарий под роликом, в котором малышка залезает на высокие поверхности и дергает мать за волосы. Фриске отметила, что в данной ситуации не за что ругать дочь. По ее словам, девочка в этом возрасте изучает мир и еще не понимает некоторых вещей.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители