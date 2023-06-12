Шуфутинский рассказал о состоянии здоровья

Михаил Шуфутинский в марте этого года упал на льду во время хоккейной игры и получил ушиб копчика.

Травма оказалась достаточно серьезной. Как он сам сообщил журналистам издания teleprogramma.pro, у него некоторым образом ограничена подвижность, так что ни бегать, ни танцевать у него пока полноценно не получается.

Тем не менее исполнитель продолжает активно выступать на концертах. Он особо отметил, что это его жизнь, и менять ее он не планирует, - пишет teleprogramma.pro.

Что же касается травмы, то он попросил поклонников не беспокоиться – дело идет на поправку и им занимаются квалифицированные доктора.

Шуфутинский назвал три способа оставаться в тонусе: диета и удерживание веса, периодические занятия плаванием, стильная одежда.