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Шуфутинский рассказал о состоянии здоровья

Михаил Шуфутинский в марте этого года упал на льду во время хоккейной игры и получил ушиб копчика.

Шуфутинский рассказал о состоянии здоровья
© РИА Новости

Травма оказалась достаточно серьезной. Как он сам сообщил журналистам издания teleprogramma.pro, у него некоторым образом ограничена подвижность, так что ни бегать, ни танцевать у него пока полноценно не получается.

Тем не менее исполнитель продолжает активно выступать на концертах. Он особо отметил, что это его жизнь, и менять ее он не планирует, - пишет teleprogramma.pro.

Что же касается травмы, то он попросил поклонников не беспокоиться – дело идет на поправку и им занимаются квалифицированные доктора.

Шуфутинский назвал три способа оставаться в тонусе: диета и удерживание веса, периодические занятия плаванием, стильная одежда.

«Я пытаюсь ходить на дорожке, даже у меня прямо в кабинете, в офисе поставили мне дорожку, чтобы я по ней ходил», — рассказал певец.

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