«Я скромный еврей»: Джиган прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов
Недавно появилась информация, что супруга Джигана Оксана Самойлова оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы. Ее проверяют на предмет уклонения от налогов.
В СМИ распространились сведения, что счета компаний блогера заблокированы, их проверяют на предмет махинаций. Однако муж бизнесвумен опроверг эту информацию.
— Это фейк, они просто берут откуда-то информацию, я скромный еврей, — сказал музыкант в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.
Такж СМИ сообщали, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, погасила долги перед налоговой. Она погасила все задолженности и ее банковские счета разблокировали. Долг Инстасамки составлял 689 тысяч рублей.
22 мая Мосгорсуд оставил блогера-миллионника Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 июня. Правоохранители сочли, что мера пресечения соответствует предполагаемым прегрешениям «королевы марафонов» — неуплата налогов и отмывание денег. «Вечерняя Москва» выяснила, как обстоят дела у других известных блогеров.