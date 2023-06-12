$82.64+0.5589.01+0.97

«Я скромный еврей»: Джиган прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов

Недавно появилась информация, что супруга Джигана Оксана Самойлова оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы. Ее проверяют на предмет уклонения от налогов.

Джиган прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов
© Вечерняя Москва

В СМИ распространились сведения, что счета компаний блогера заблокированы, их проверяют на предмет махинаций. Однако муж бизнесвумен опроверг эту информацию.

— Это фейк, они просто берут откуда-то информацию, я скромный еврей, — сказал музыкант в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Такж СМИ сообщали, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, погасила долги перед налоговой. Она погасила все задолженности и ее банковские счета разблокировали. Долг Инстасамки составлял 689 тысяч рублей.

22 мая Мосгорсуд оставил блогера-миллионника Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 июня. Правоохранители сочли, что мера пресечения соответствует предполагаемым прегрешениям «королевы марафонов» — неуплата налогов и отмывание денег. «Вечерняя Москва» выяснила, как обстоят дела у других известных блогеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители