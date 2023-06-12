Джиган прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов

Недавно появилась информация, что супруга Джигана Оксана Самойлова оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы. Ее проверяют на предмет уклонения от налогов.

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В СМИ распространились сведения, что счета компаний блогера заблокированы, их проверяют на предмет махинаций. Однако муж бизнесвумен опроверг эту информацию.

— Это фейк, они просто берут откуда-то информацию, я скромный еврей, — сказал музыкант в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Такж СМИ сообщали, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под сценическим псевдонимом Инстасамка, погасила долги перед налоговой. Она погасила все задолженности и ее банковские счета разблокировали. Долг Инстасамки составлял 689 тысяч рублей.