$82.64+0.5589.01+0.97

Джиган объяснил, почему у его детей разные фамилии

Джиган был гостем нового выпуска «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Речь шла, в частности, о его семейной жизни. Исполнитель признался, что злоупотреблял горячительными напитками и запрещенными веществами, но это осталось в прошлом. Сейчас, по его словам, в их отношениях с Оксаной Самойловой все в порядке. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Джиган объяснил, почему у его детей разные фамилии
© РИА Новости

Также Джиган раскрыл небольшой семейный секрет – их дети носят разные фамилии. Девочки носят фамилию Самойловой, а мальчик – его (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вайнштейн).

«Ну дочки, когда выйдут замуж, все равно поменяют фамилию. Смысла не было. На самом деле, не заморачивались, вот и все», — сказал он.

Ранее Джиган также публично извинялся перед супругой в шоу «Вопрос ребром». Он дал слово, что будет самым лучшем мужем и самым лучшим отцом.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители