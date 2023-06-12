Джиган объяснил, почему у его детей разные фамилии

Джиган был гостем нового выпуска «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Речь шла, в частности, о его семейной жизни. Исполнитель признался, что злоупотреблял горячительными напитками и запрещенными веществами, но это осталось в прошлом. Сейчас, по его словам, в их отношениях с Оксаной Самойловой все в порядке. Об этом пишет портал vokrug.tv.