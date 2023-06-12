Джиган объяснил, почему у его детей разные фамилии
Джиган был гостем нового выпуска «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Речь шла, в частности, о его семейной жизни. Исполнитель признался, что злоупотреблял горячительными напитками и запрещенными веществами, но это осталось в прошлом. Сейчас, по его словам, в их отношениях с Оксаной Самойловой все в порядке. Об этом пишет портал vokrug.tv.
Также Джиган раскрыл небольшой семейный секрет – их дети носят разные фамилии. Девочки носят фамилию Самойловой, а мальчик – его (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вайнштейн).
«Ну дочки, когда выйдут замуж, все равно поменяют фамилию. Смысла не было. На самом деле, не заморачивались, вот и все», — сказал он.
Ранее Джиган также публично извинялся перед супругой в шоу «Вопрос ребром». Он дал слово, что будет самым лучшем мужем и самым лучшим отцом.