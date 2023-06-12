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Пародист Сатир назвал Юрия Дудя* своим кармическим наставником

Пародист Сатир рассказал в интервью с «Газетой.Ru», что хорошо относится к журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Пародист Сатир заявил, что благодарен Юрию Дудю*
© Газета.Ru

Сатир выразил огромную благодарность Дудю, так как он поучаствовал в его становлении как медийной личности. В 2017 году журналист сделал репост в соцсетях ролика комика с пародией на него. Позже он пригласил артиста на свое интервью, а также порекомендовал пародиста певцу Егору Криду.

«Мало того, что он сначала нашу пародию максимально запостил в соцсетях и пригласил меня на интервью, так потом еще и стал инициатором того, чтобы случился клип «Сердцеедка» — на интервью с Егором Кридом он предложил ему поработать со мной и на этом настоял. Поэтому все получилось. Я очень хорошо отношусь к Юре и, конечно, слежу за его творчеством сейчас и буду следить, что бы он ни делал. Этот человек — мой кармический наставник и ангел хранитель, я бы даже так сказал», — поделился артист.

Сатир отметил, что до сих пор поддерживает общение с Дудем, однако он не всегда согласен с позицией журналиста. Он считает нормальным, когда люди могут расходиться во мнениях.

«Если человек в чем-то с тобой не согласен, необязательно его записывать во враги. У нас с Юрой всегда получалось быть в чем-то друг с другом несогласными, но при этом оставаться в хороших отношениях. Я уверен в том, что и в дальнейшем это будет получаться», — объяснил комик.

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