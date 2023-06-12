Пародист Сатир заявил, что благодарен Юрию Дудю*

«Мало того, что он сначала нашу пародию максимально запостил в соцсетях и пригласил меня на интервью, так потом еще и стал инициатором того, чтобы случился клип «Сердцеедка» — на интервью с Егором Кридом он предложил ему поработать со мной и на этом настоял. Поэтому все получилось. Я очень хорошо отношусь к Юре и, конечно, слежу за его творчеством сейчас и буду следить, что бы он ни делал. Этот человек — мой кармический наставник и ангел хранитель, я бы даже так сказал», — поделился артист.