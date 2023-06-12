Гузееву обвинили в использовании фотошопа
Лариса Гузеева сфотографировала себя перед зеркалом в гримерной и выложила в личном микроблоге. Актриса прекрасно выглядит, поклонники отметили, что звезда будто сбросила пару десятков лет.
Недоброжелатели тут же обвинили Ларису Андреевну в использовании фотошопа и тут же напомнили ей, что раньше она выступала апологетом естественного старения, - сообщает 5 Канал.
Гузеева действительно никогда не пыталась омолодиться кардинально, как это делают почти все звезды. Она всегда говорила, что не собирается ложиться под нож ради борьбы с возрастом.
Гузеева осадила хейтеров в своем фирменном стиле.
«Спокойно! Это не фильтры — это коррекция. Лучше обратите внимание на кольцо — очаровательное, правда?» - спросила телеведущая.
Как писал ранее портал 2х2.su, пропавшая с Первого канала Лариса Гузеева помимо работы на ТВ занялась новым бизнесом. Телеведущая продает пельмени, на днях она показала, как угощает ими свою подругу. Пельмени Гузеевой, надо отметить, пользуются спросом.
Стало известно об атаке дронов на поезд в Белгородской областиПроисшествия20 минут назад6