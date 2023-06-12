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Гузееву обвинили в использовании фотошопа

Лариса Гузеева сфотографировала себя перед зеркалом в гримерной и выложила в личном микроблоге. Актриса прекрасно выглядит, поклонники отметили, что звезда будто сбросила пару десятков лет.

Гузееву обвинили в использовании фотошопа
© РИА Новости

Недоброжелатели тут же обвинили Ларису Андреевну в использовании фотошопа и тут же напомнили ей, что раньше она выступала апологетом естественного старения, - сообщает 5 Канал.

Гузеева действительно никогда не пыталась омолодиться кардинально, как это делают почти все звезды. Она всегда говорила, что не собирается ложиться под нож ради борьбы с возрастом.

Гузеева осадила хейтеров в своем фирменном стиле.

«Спокойно! Это не фильтры — это коррекция. Лучше обратите внимание на кольцо — очаровательное, правда?» - спросила телеведущая.

Как писал ранее портал 2х2.su, пропавшая с Первого канала Лариса Гузеева помимо работы на ТВ занялась новым бизнесом. Телеведущая продает пельмени, на днях она показала, как угощает ими свою подругу. Пельмени Гузеевой, надо отметить, пользуются спросом.

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