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Брежнева сообщила об отмене концертов в Европе

Вера Галушка (известна под сценическим псевдонимом Брежнева) переехала в Европу год назад. Певица время от времени дает концерты в разных городах и странах, в частности, не так давно она выступала на сцене во французской Ницце. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

Однако накануне звезда в своем микроблоге сообщила об отмене целых четырех концертов которые были запланированы в Испании и Португалии. Причину такого демарша Вера не назвала.

«Сегодня я должна была в это время быть в Португалии, уже закончить саунд-чек и готовиться к концерту. Но появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. Один в Португалии и три в Испании. Я очень расстроилась, но надеюсь, у меня все получится в другое время к вам приехать», — написала Брежнева.

Стало известно, где живет уехавшая из России Вера Брежнева

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, что уехавшая из России после начала специальной военной операции Вера Брежнева проживает в Риге, передает РИА Новости. Артистка добавила, что российская певица будет выступать на ее фестивале.

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