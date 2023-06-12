Брежнева сообщила об отмене концертов в Европе

«Сегодня я должна была в это время быть в Португалии, уже закончить саунд-чек и готовиться к концерту. Но появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. Один в Португалии и три в Испании. Я очень расстроилась, но надеюсь, у меня все получится в другое время к вам приехать», — написала Брежнева.