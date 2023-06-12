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«Еле-еле хожу»: Антонов пожаловался на здоровье

Юрий Антонов впервые за долгое время вышел на публику, появившись на вручении премии одного из музыкальных телеканалов. Все заметили, что 78-летний артист с трудом держится на ногах.

Знаменитый музыкант впервые за долгое время появился перед публикой. Было заметно, что артист еле ходит. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

«Долго стоять не могу, нога болит. Я еле-еле хожу, так жизнь сложилась. Это все длительный процесс, боль постоянная и пока не уходит», — признался он

Все началось с травмы. Несколько лет назад певец неудачно подвернул ногу. В итоге пришлось пройти через несколько операций, в том числе за рубежом. Однако восстановиться Юрию Михайловичу пока не удалось.

Ранее появились сведения, что Юрий Михайлович якобы был госпитализирован с сердечным приступом. Однако сообщалось, что артист выписался из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи. Сам певец удивился таким новостям и сообщил, что находится дома.

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