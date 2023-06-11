$82.64+0.5589.01+0.97

Боня похвасталась успехом в Каннах

Виктория Боня поделилась результатами рейтингов популярности брендов и медиа-персон по итогам кинофестиваля в Каннах. Таким образом она ответила на насмешки в социальных сетях, где ее хейтили за стремление показаться на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает портал thevoicemag.ru.

Боня похвасталась успехом в Каннах
© РИА Новости

«Итак, самыми успешными среди топ- брендов стали Chopard и Dior. В beauty сфере не было равных L'Oréal и Chanel, а среди инфлюенсеров самые эффективные — индийская актриса Урваши Раутела и россиянка Виктории Боня. Теперь это не только чье то мнение, а итоги в цифрах, которые уже не сотрешь. У кого-то еще остались вопросы, что я делаю все 11 лет подряд на Каннском кинофестивале?» - заявила телеведущая.

Она добавила, что, к примеру, появление жены Криштиану Роналду на фестивале принесло бренду-спонсору 1, 2 млн долларов, а ее — 3.1 млн.

«Вы спросите: "Как я это делаю?" Легко, не напрягаясь, потому что я богиня!» - поставила недоброжелателей на место Виктория.

Боня отметила, что она сотрудничает с иностранными брендами, представляя их наряды.

«Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом».

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители