Боня похвасталась успехом в Каннах
Виктория Боня поделилась результатами рейтингов популярности брендов и медиа-персон по итогам кинофестиваля в Каннах. Таким образом она ответила на насмешки в социальных сетях, где ее хейтили за стремление показаться на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает портал thevoicemag.ru.
«Итак, самыми успешными среди топ- брендов стали Chopard и Dior. В beauty сфере не было равных L'Oréal и Chanel, а среди инфлюенсеров самые эффективные — индийская актриса Урваши Раутела и россиянка Виктории Боня. Теперь это не только чье то мнение, а итоги в цифрах, которые уже не сотрешь. У кого-то еще остались вопросы, что я делаю все 11 лет подряд на Каннском кинофестивале?» - заявила телеведущая.
Она добавила, что, к примеру, появление жены Криштиану Роналду на фестивале принесло бренду-спонсору 1, 2 млн долларов, а ее — 3.1 млн.
«Вы спросите: "Как я это делаю?" Легко, не напрягаясь, потому что я богиня!» - поставила недоброжелателей на место Виктория.
Боня отметила, что она сотрудничает с иностранными брендами, представляя их наряды.
«Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом».