Боня похвасталась успехом в Каннах

«Итак, самыми успешными среди топ- брендов стали Chopard и Dior. В beauty сфере не было равных L'Oréal и Chanel, а среди инфлюенсеров самые эффективные — индийская актриса Урваши Раутела и россиянка Виктории Боня. Теперь это не только чье то мнение, а итоги в цифрах, которые уже не сотрешь. У кого-то еще остались вопросы, что я делаю все 11 лет подряд на Каннском кинофестивале?» - заявила телеведущая.