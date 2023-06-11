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В Казани отменен концерт рэпера Big Baby Tape

Концерт рэпера Big Baby Tape в Казани был запланировано на 12 июня. Однако его организаторы перенесли дату мероприятия на неопределенное время. Информация об этом появилась в соцсетях компании.

В Казани отменен концерт рэпера Big Baby Tape
© YouTube

Конкретную причину отмены выступления публике не обозначили, но подчеркнули, что она не зависит от артиста или организатора, - сообщает ФАН.

Big Baby Tape стал одним из исполнителей, которых глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков.

Зрителей обнадежили, что скоро будет названа новая дата концерта. Ранее приобретенные билеты действительны.

11 июня должен был состояться концерт рэпера в Нижнем Новгороде, а 8 июня - в Екатеринбурге. Однако концерты были перенесены.

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