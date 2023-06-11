Олешко вернулся на сцену после тяжелой операции

Александр Олешко после сложной операции вернулся на сцену Вахтанговского театра и вновь сыграл российского императора Павла I. К счастью, обошлось без последствий – но актеру могла грозить если не потеря профессии, то выпадение из нее надолго. Об этом сообщил «Московский Комсомолец».

В конце марта на одном из последних прогонов «Павла I» актер оступился и подвернул ногу. Александр лечился домашними методами, однако боль становилась все сильнее. Он начал хромать, потом был вынужден ходить с палочкой. Дело закончилось операцией - общий наркоз, десять швов на ноге. У Олешко оказался разрыв ахиллова сухожилия.

В больнице Олешко ходил при помощи ходунков, или передвигался на коляске. С конца мая начались ежедневные упражнения.

«Врачи рекомендовали мне заниматься хотя бы раз в день, а я делаю упражнения по три раза. Через «не могу» пытаюсь разрабатывать мышцы — сидя, лежа, в любом положении. Еще хожу на физиопроцедуры, на магнит», - рассказал актер.