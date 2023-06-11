IVAN признался, что в юности боялся журналистов

«Я обычно, когда в троллейбусе ездил, я не любил там встречать каких-то знакомых. Это нужно ехать, находить какие-то слова, о чем-то общаться. И я сижу, мне долго ехать до музыкальной школы, а он зашел на второй остановке от дома. Мы не знакомы были. И он такой довольный идет ко мне, и я думаю: «Ну блин»», - вспомнил певец.