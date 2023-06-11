IVAN признался, что в юности боялся журналистов
Певец и музыкант Александр Иванов (известен публике под сценическим псевдонимом IVAN рассказал, что был замкнутым и стеснительным подростком, который не любил общаться даже со своими сверстниками. Так, его лучший друг Александр Андросенко, с которым впоследствии они были в одной рок-группе, в свое время буквально ввел его в ступор. Об этом информирует 5 Канал.
«Я обычно, когда в троллейбусе ездил, я не любил там встречать каких-то знакомых. Это нужно ехать, находить какие-то слова, о чем-то общаться. И я сижу, мне долго ехать до музыкальной школы, а он зашел на второй остановке от дома. Мы не знакомы были. И он такой довольный идет ко мне, и я думаю: «Ну блин»», - вспомнил певец.
Но в итоге ребята нашли общий язык и подружились. А в 15 лет Иванов уже был в рок-группе, которую и создал его друг.
«Раньше я даже интервью стеснялся давать. Для меня это был сразу ступор. Если бы у нас было интервью тогда, когда мне было лет 16-17, оно было бы неинтересное и скучное. Потому что односложные предложения, и я боялся неправильно выразить свою мысль и наделать кучу ошибок. Какой-то зажим был», — поделился IVAN.
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