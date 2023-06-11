Дочь Якубовича рассказала о семейных проблемах

«У моих родителей, как и у всех людей, есть свои недостатки. За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт, кто знает, что ждет с той стороны?» — написала Варвара.