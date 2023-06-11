Дочь Якубовича рассказала о семейных проблемах
Варвара Якубович в микроблоге опубликовала пост, где сообщила о том, что у ее звездного отца и матери не раз случался кризис в совместной жизни.
«У моих родителей, как и у всех людей, есть свои недостатки. За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт, кто знает, что ждет с той стороны?» — написала Варвара.
По ее словам, отцу и матери вдвоем нужно было сделать шаг навстречу друг другу. В итоге они этот шаг сделали, - пишет СтарХит.
«Мои родители — непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг другу лишь самого лучшего», — уверена девушка.
Ранее ведущий «Поля чудес» прокомментировал слухи о том, что у него есть несколько домов в Подмосковье. По словам Якубовича, он владеет только одним домом в Московской области.