$82.64+0.5589.01+0.97

СМИ: замок Галкина* и Пугачевой оказался под арестом

Знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, где жили Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, оказался под арестом. Об этом сообщает издание news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов. Причина ареста – неуплата налогов.

СМИ: замок Галкина* и Пугачевой оказался под арестом
© РИА Новости

Шестиэтажный особняк нельзя продать или переписать на кого-то из-за накопившихся долгов. Сообщается, что налоги копились с 2018-го года. Информации о том, почему звездная чета так долго тянула с их уплатой, пока нет в публичном доступе.

После того, как официальный владелец строения – Галкин уехал из России, а вслед за ним последовала супруга с наследниками, была сделана попытка выставить замок на продажу. Но оказалось, что при существующем положении дел это невозможно.

Ранее Максим Галкин рассказывал, что разрабатывал дизайн будущего жилья вместе с отечественными архитекторами и дизайнерами, включая Анатолия Голева и Веру Горлицыну. Вместе они и придумали подобный дизайн дома в виде замка.

* Признан иноагентом в России

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители