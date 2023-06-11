СМИ: замок Галкина* и Пугачевой оказался под арестом

Знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, где жили Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, оказался под арестом. Об этом сообщает издание news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов. Причина ареста – неуплата налогов.

Шестиэтажный особняк нельзя продать или переписать на кого-то из-за накопившихся долгов. Сообщается, что налоги копились с 2018-го года. Информации о том, почему звездная чета так долго тянула с их уплатой, пока нет в публичном доступе.

После того, как официальный владелец строения – Галкин уехал из России, а вслед за ним последовала супруга с наследниками, была сделана попытка выставить замок на продажу. Но оказалось, что при существующем положении дел это невозможно.

Ранее Максим Галкин рассказывал, что разрабатывал дизайн будущего жилья вместе с отечественными архитекторами и дизайнерами, включая Анатолия Голева и Веру Горлицыну. Вместе они и придумали подобный дизайн дома в виде замка.