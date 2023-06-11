Ротару отказалась продавать особняк в Крыму
У Софии Ротару есть хороший дом в поселке Никита в Крыму. Певица всегда говорила, что очень любит это место, но в последние годы в связи со сложившейся ситуацией практически там не появлялась. Особняк понравился одному крупному бизнесмену, и он предложил его выкупить.
«Мои друзья хотели приобрести дом Софии Михайловны. Они – бизнесмены, прошлым летом отдыхали в Крыму. Им друзья сказали, что Ротару давно не появляется в своем доме в поселке Никита. Они туда поехали: место им очень понравилось. Достаточно тихо, спокойно, красивая природа, чистейший воздух. Соседи Софии Михайловны сказали, что за домом и участком Ротару присматривают работники. Но самой певицы здесь давно не видели», - рассказывает Анна Калашникова.
Потенциальные покупатели связались с помощниками Ротару, но получили категорический отказ, - пишет «Московский Комсомолец».
«Как мне сказали, София Михайловна очень дорожит им, так как для нее этот особняк — память о любимом муже Анатолии. Более того, им сказали, что Ротару планирует в него вернуться и там жить по окончании конфликта», - сообщила певица.
Ранее экс-директор Софии Михайловны, продюсер Сергей Лавров рассказал, что она перестала общаться с Вайкуле. Он заявил, что его бывшая подопечная намеренно игнорирует певицу из-за ее болтливости, так как сама она не любит скандалов со своим именем.