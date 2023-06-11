Ротару отказалась продавать особняк в Крыму

«Мои друзья хотели приобрести дом Софии Михайловны. Они – бизнесмены, прошлым летом отдыхали в Крыму. Им друзья сказали, что Ротару давно не появляется в своем доме в поселке Никита. Они туда поехали: место им очень понравилось. Достаточно тихо, спокойно, красивая природа, чистейший воздух. Соседи Софии Михайловны сказали, что за домом и участком Ротару присматривают работники. Но самой певицы здесь давно не видели», - рассказывает Анна Калашникова.