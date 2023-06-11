Бритни Спирс предсказали печальную судьбу Эми Уайнхаус

Скандальные и зачастую неадекватные выходки американской певицы Бритни Спирс в соцсетях, не остались без внимания не только ее фанатов, но и специалистов.

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Сразу несколько психотерапевтов после просмотра ее роликов рекомендовали звезде лечение. А ее отец Джеймс Спирс, сожалея о прерванной опеке, заявил:

«Моей дочери однозначно нужна помощь, в ином случае она закончит так же, как Эми Уайнхаус».

Речь идет об очень талантливой британской певице, которая в двадцать семь лет умерла от алкогольного отравления.Подлил масла в огонь и бывший супруг знаменитости и отец их общих сыновей Кевин Федерлайн, заявивший, что Бритни однозначно попала в зависимость от «плохих вещей», поскольку по-другому объяснить ее поступки невозможно.