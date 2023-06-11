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Появился еще один претендент на наследство Градского

Продолжается борьба за наследство покойного Александра Градского. Композитор, поэт и певец скончался в ноябре 2021 года. Через полгода родственники должны были вступить в наследство. Но судебные тяжбы в самом разгаре.

Появился еще один претендент на наследство Градского
© РИА Новости

На имущество покойного претендуют: его вдова 42-летняя Марина Градская,их общие сыновья 8-летний Саша и 4-летний Иван, а также дети Градского от третьего брака — 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочь Мария.

Как пишет «Комсомольская Правда», иск в суд поступил от третьей жены Градского — Ольги, которая и является матерью старших детей композитора.

Накануне старший сын Александра Градского — 42-летний Даниил сказал журналистам:

«Моя мать никогда не делила имущество… Она подала иск и имеет право… Это единственный способ решить эту ситуацию цивилизованно», — заявил наследник.

Судебное заседание переносится раз от раза, так как стороны заказывают различные экспертизы. Ольге Градской предстоит объяснить, почему она пропустила срок исковой давности и обратилась в суд спустя 21 год после развода.

Предполагается, что жилая и коммерческая недвижимость, машины, и прочее имущество Градского потянут на 400 миллионов рублей. Дополнительно идут авторские права на произведения маэстро.

Двоюродная сестра покойного Александра Градского Наталья в беседе с kp.ru заявила, что передумала бороться за наследство певца. Градская ранее заявляла, что готова судиться с наследниками мэтра за квартиру и дачу, которая досталась ему по наследству от ее отца.

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