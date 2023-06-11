Волочкова прокомментировала слухи об ее увлечении алкоголем

В последнее время в социальных Сетях и СМИ много разговоров о том, что Анастасия Волочкова страдает алкогольной зависимостью. Психиатр-нарколог Василий Шуров призвал лечить Анастасию Волочкову от алкоголизма. Доктор уверен, что из-за постоянного употребления спиртного нее развилась алкогольная энцефалопатия – повреждение нервных клеток и нарушение кровообращения в головном мозге. Об этом сообщает Экспресс Газета

Однако эпатажная балерина в очередной раз заявила, что у нее нет никакой зависимости, и подобные слухи распространяют те люди, которые ей завидуют.

«Вы переживаете о количестве бокалов дорогого просекко, которые я могу себе позволить… В то время, когда большинство из этих переживающих бухают беспробудно галимую водку. Не переживайте. Кстати, после возвращения с любимых Мальдив я просто сама решила не пить и просекко. А захочу, смогу себе позволить в прекрасной компании. Это не вашего ума дело, поверьте», - заявила балерина.

При этом Анастасия не упустила случая попросить денег на свое новое шоу.

«Живу я по полной! И счастливо. А если хотите мне помочь, помогите материально», - порекомендовала она.

Анастасия, как оказалось, готовит масштабный проект, который ей не по карману.