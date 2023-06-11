Дмитрий Борисов вернулся в Россию после слухов о переезде в США

В мае 2023 года Дмитрий Борисов улетел в Майами после того, как руководство Первого канала поставило на паузу шоу «Пусть говорят», которое он вел. Последний выпуск программа вышел в эфир в Новый год-2023. После начала спецоперации на Украине шоу поначалу стало выходить раз в неделю, а не ежедневно, а после — пропало из сетки вещания. После этого не было никакой информации о дальнейшей судьбе проекта. Ничего не было известно и о статусе Борисова.