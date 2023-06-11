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Телеведущий Дмитрий Борисов приехал в Россию из США на день рождения Барановской

Телеведущий Дмитрий Борисов вернулся в Россию из США на празднование дня рождения своей коллеги Юлии Барановской. Борисов опубликовал с ведущей шоу «Мужское/Женское» совместное фото в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дмитрий Борисов вернулся в Россию после слухов о переезде в США
© Газета.Ru

«Когда включили солнце, стало тепло. Ваш кэп. С Днем, Юля!» — сказал Борисов.

В мае 2023 года Дмитрий Борисов улетел в Майами после того, как руководство Первого канала поставило на паузу шоу «Пусть говорят», которое он вел. Последний выпуск программа вышел в эфир в Новый год-2023. После начала спецоперации на Украине шоу поначалу стало выходить раз в неделю, а не ежедневно, а после — пропало из сетки вещания. После этого не было никакой информации о дальнейшей судьбе проекта. Ничего не было известно и о статусе Борисова.

3 июня 2023 года телеведущей Барановской исполнилось 43 года. На вечеринке, помимо Борисова, также были замечены Лера Кудрявцева, Оскар Кучера, Александр Толмацкий, отец рэпера Децла. Кудрявцева также опубликовала в Instagram фото с Борисовым. «Юлечка! С днем рождения, дорогая! Будь счастлива каждую минуту. Мы тебя любим», — подписала Кудрявцева.

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