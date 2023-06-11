Лолита озвучила свои принципы личных отношений

«Мы расстались, но никакой драмы. С этим рассталась, значит, будет другой. Главное, чтобы мне хорошо было. Я в первую очередь научилась думать о себе и любить себя. Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся», - заявила Лолита.