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Лолита озвучила свои принципы личных отношений

Лолита рассказала, что она легко начинает новые отношения с мужчинами, и столь же просто их завершает. Так, прошлом году разорвала отношения с бизнесменом, с которым встречалась несколько лет.

Лолита озвучила свои принципы личных отношений
© РИА Новости

Певица практически сразу нашла себе нового поклонника. Причем, сейчас звезда выбирает партнеров помоложе, - пишет СтарХит.

«Мы расстались, но никакой драмы. С этим рассталась, значит, будет другой. Главное, чтобы мне хорошо было. Я в первую очередь научилась думать о себе и любить себя. Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся», - заявила Лолита.

Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская откровенно призналась, что ей доводилось выходить на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, исполнительница хита «На Титанике» не видит в этом ничего зазорного.

Певица в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ подчеркнула, что не привыкла выстраивать перед собой каких-либо моральных рамок.

«Ненавижу моралистов! Считаю, что все можно», — сказала она.

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