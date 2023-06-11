Стас Пьеха экстренно госпитализирован

Стас Пьеха этой ночью почувствовал себя плохо. Певцу потребовалась помощь медиков, была вызвана скорая помошь, которая доставила его в кардиореанимацию одной из столичных клиник.

Об этом сам Пьеха сообщил в микроблоге. По данным источника РЕН ТВ, у него выявили нестабильную стенокардию. Сейчас Стас находится в больнице под наблюдением врачей.

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Ранее стало известно, что внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого Стас Пьеха расстался с 22-летней возлюбленной Никой Здорик. Об этом в социальных сетях сообщила сама актриса.

Здорик подчеркнула, что это — окончательное решение. В отношениях звезды находились почти год.