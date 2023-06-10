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Концерт Галкина* в Алма-Ате оказался под угрозой срыва

Представитель телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Казахстане Алексей Пучков заявил о проблемах с организацией концерта артиста в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября. Об этом он сообщил РИА Новости.

Концерт Галкина в Алма-Ате оказался под угрозой срыва
© РИА Новости

По его словам, организаторы шоу начали продавать билеты, но позже выяснилось, что их продажа является незаконной. Как заявили представители Дворца Республики, где должен состояться концерт, реализация билетов без договора с концертной площадкой может расцениваться как мошенничество.

Пучков добавил, что договор на проведение концерта до сих пор не заключен.

Ранее Галкин запретил зрителям снимать его выступление в Анталье. Перед концертом он обратился к гостям и попросил их убрать телефоны.

Источник сообщает, что каждый раз, увидев телефон в руках зрителя, Галкин прерывал выступление и просил прекратить съемку. Исключение артист сделал для своей помощницы, которая снимала контент для его соцсетей. Кроме того, Галкин заявил, что зрители в Германии отнеслись к такой же просьбе с пониманием и «никто не снимал».

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