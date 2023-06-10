$82.64+0.5589.01+0.97

Вале Карнавал приписывают новый роман

Совсем недавно Валя Карнавал и Саша Стоун заявляли, что у них все прекрасно и намекали, что уже задумываются о ребенке. Поклонники пары ждали объявления дня свадьбы, поскольку предложение руки и сердца спортсмен делал целых три раза.

Вале Карнавал приписывают новый роман
© РИА Новости

Однако в итоге пара распалась. Боец отметил день рождения без своей невесты и свел посвященную ей татуировку. Певица какое-то время пребывала в депрессии, - пишет издание vokrug.tv.

Но на днях Валю заметили в компании известного певца. Валю заподозрили в романе с артистом, выступающим под псевдонимом JONY. Они вместе появились на вечеринке и буквально не отходили друг друга. Теперь фанаты предполагают, что Стоун получил окончательную отставку.

Саша Стоун все чаще дает новые поводы за него волноваться. Субботнее утро не стало исключением. Сегодня блогер опубликовал в запрещенной сети свежую черно-белую фотосессию и философски ее подписал. «Что ни делается, все к лучшему», — выдал Стоун, что бы это ни значило.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители