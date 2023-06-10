Вале Карнавал приписывают новый роман

Совсем недавно Валя Карнавал и Саша Стоун заявляли, что у них все прекрасно и намекали, что уже задумываются о ребенке. Поклонники пары ждали объявления дня свадьбы, поскольку предложение руки и сердца спортсмен делал целых три раза.

Однако в итоге пара распалась. Боец отметил день рождения без своей невесты и свел посвященную ей татуировку. Певица какое-то время пребывала в депрессии, - пишет издание vokrug.tv.

Но на днях Валю заметили в компании известного певца. Валю заподозрили в романе с артистом, выступающим под псевдонимом JONY. Они вместе появились на вечеринке и буквально не отходили друг друга. Теперь фанаты предполагают, что Стоун получил окончательную отставку.