Вале Карнавал приписывают новый роман
Совсем недавно Валя Карнавал и Саша Стоун заявляли, что у них все прекрасно и намекали, что уже задумываются о ребенке. Поклонники пары ждали объявления дня свадьбы, поскольку предложение руки и сердца спортсмен делал целых три раза.
Однако в итоге пара распалась. Боец отметил день рождения без своей невесты и свел посвященную ей татуировку. Певица какое-то время пребывала в депрессии, - пишет издание vokrug.tv.
Но на днях Валю заметили в компании известного певца. Валю заподозрили в романе с артистом, выступающим под псевдонимом JONY. Они вместе появились на вечеринке и буквально не отходили друг друга. Теперь фанаты предполагают, что Стоун получил окончательную отставку.
Саша Стоун все чаще дает новые поводы за него волноваться. Субботнее утро не стало исключением. Сегодня блогер опубликовал в запрещенной сети свежую черно-белую фотосессию и философски ее подписал. «Что ни делается, все к лучшему», — выдал Стоун, что бы это ни значило.