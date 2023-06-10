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Невестка Валерии попала в больницу

Лиана Шульгина, супруга сына Валерии Арсения, в микроблоге рассказала, что попала в больницу. Она опубликовала снимок из больничной палаты, подписав фотографию:

Невестка Валерии попала в больницу
© РИА Новости

«После наркоза. Коротко о вчерашнем дне и чем закончилось мое странное самочувствие».

О том, что именно случилось, Лиана не сообщила. Известно только, что девушка уже несколько дней чувствовала себя плохо и едва нашла силы приехать на семейный обед. Далее уже пришлось обратиться к медикам. Об этом сообщает gazeta.ru.

Ранее Шульгина опровергла слухи о разводе. Они появились после того, как блогерша перестала публиковать мужа в соцсетях. Девушка уверила, что в их семье все хорошо и нет никаких драм. По словам невестки певицы, в один момент она решила сместить фокус блога на себя.

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