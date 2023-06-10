Названы самые высокооплачиваемые российские артисты

По данным популярного букингового агентства, которые обнародовали журналисты, самые высокие гонорары сейчас получают Сергей Шнуров и SHAMAN. Как пишет «Комсомольская Правда», анонимный источник сообщил, что лидер группы «Ленинград» получает за выступление на корпоративе около 13 млн рублей.

«Да, на ТВ и светских тусовках его не увидишь, но музыкант неплохо себя чувствует на многочисленных заказниках», - пишет «КП».

Также в пятерке лидеров Гарик Сукачев (8,8 миллиона рублей), Филипп Киркоров (7,9 миллиона рублей) и Николай Басков (7 миллионов). Как отметил эксперт, Басков может не только петь, но выступить на мероприятии в качестве ведущего.