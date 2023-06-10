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Названы самые высокооплачиваемые российские артисты

По данным популярного букингового агентства, которые обнародовали журналисты, самые высокие гонорары сейчас получают Сергей Шнуров и SHAMAN. Как пишет «Комсомольская Правда», анонимный источник сообщил, что лидер группы «Ленинград» получает за выступление на корпоративе около 13 млн рублей.

Названы самые высокооплачиваемые российские артисты
© РИА Новости

«Да, на ТВ и светских тусовках его не увидишь, но музыкант неплохо себя чувствует на многочисленных заказниках», - пишет «КП».

SHAMAN получает концерт примерно 8,8 млн рублей. Молодого певца активно приглашают на государственные праздники.

Также в пятерке лидеров Гарик Сукачев (8,8 миллиона рублей), Филипп Киркоров (7,9 миллиона рублей) и Николай Басков (7 миллионов). Как отметил эксперт, Басков может не только петь, но выступить на мероприятии в качестве ведущего.

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