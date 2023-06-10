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Муцениеце пожаловалась на соседей

Агата Муцениеце в микроблоге пожаловалась на шумных соседей. Она проснулась в выходной день от того, что за стеной работал перфоратор.

Муцениеце пожаловалась на соседей
© РИА Новости

«Вы знаете, я сейчас лежу и думаю, а можно ли желать смерти соседям? Ну просто хочется взять и пожелать. У меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят. Что вы сверлите? У меня ощущение, что они картину высверливают. У меня был единственный шанс сегодня хотя бы попробовать поспать с утра», — возмутилась Муцениеце.

Свой гневный пост и комментарии по конкретной ситуации актриса дополнила философским размышлением о несправедливости жизни, - рассказывает gazeta.ru.

«Почему все время кто-то сверлит? В жизни все время кто-то сверлит... Либо строители, либо люди тебя сверлят. В жизни постоянно есть какое-то сверло», - написала Агата.

Актриса Агата Муцениеце на своей страничке в социальной сети показала, как ее дети, появившиеся в браке с Павлом Прилучным, отдыхают в Турции. Артистка на прошлой неделе отправила своих детей в поездку в Турцию. Она приобрела для них путевки в честь окончания учебного года. При этом сама артистка не поехала с детьми, а осталась дома из-за работы.

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