Муцениеце пожаловалась на соседей
Агата Муцениеце в микроблоге пожаловалась на шумных соседей. Она проснулась в выходной день от того, что за стеной работал перфоратор.
«Вы знаете, я сейчас лежу и думаю, а можно ли желать смерти соседям? Ну просто хочется взять и пожелать. У меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят. Что вы сверлите? У меня ощущение, что они картину высверливают. У меня был единственный шанс сегодня хотя бы попробовать поспать с утра», — возмутилась Муцениеце.
Свой гневный пост и комментарии по конкретной ситуации актриса дополнила философским размышлением о несправедливости жизни, - рассказывает gazeta.ru.
«Почему все время кто-то сверлит? В жизни все время кто-то сверлит... Либо строители, либо люди тебя сверлят. В жизни постоянно есть какое-то сверло», - написала Агата.
Актриса Агата Муцениеце на своей страничке в социальной сети показала, как ее дети, появившиеся в браке с Павлом Прилучным, отдыхают в Турции. Артистка на прошлой неделе отправила своих детей в поездку в Турцию. Она приобрела для них путевки в честь окончания учебного года. При этом сама артистка не поехала с детьми, а осталась дома из-за работы.