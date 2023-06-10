СМИ сообщили об отмене концерта группы «Звери» на ПМЭФ

По информации издания «Фонтанка», традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках форума состоится 16 июня, там выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным .

30 мая Росконгресс анонсировал выступление группы «Звери» в рамках ПМЭФ. При этом в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что Смольный не заключал договор с этим коллективом, в связи с чем говорить о замене артистов некорректно.