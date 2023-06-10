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СМИ сообщили об отмене концерта группы «Звери» на ПМЭФ

Причина — критика СВО со стороны солиста коллектива Романа Билыка.

СМИ сообщили об отмене концерта группы «Звери» на ПМЭФ
© Официальный сайт группы "Звери"

По информации издания «Фонтанка», традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках форума состоится 16 июня, там выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

30 мая Росконгресс анонсировал выступление группы «Звери» в рамках ПМЭФ. При этом в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что Смольный не заключал договор с этим коллективом, в связи с чем говорить о замене артистов некорректно.

Ранее в адрес солиста группы «Звери» высказался декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, который заявлял, что с начала СВО музыкант неоднократно публично осуждал спецоперацию в соцсетях.

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