СМИ сообщили об отмене концерта группы «Звери» на ПМЭФ
Причина — критика СВО со стороны солиста коллектива Романа Билыка.
По информации издания «Фонтанка», традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках форума состоится 16 июня, там выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.
30 мая Росконгресс анонсировал выступление группы «Звери» в рамках ПМЭФ. При этом в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что Смольный не заключал договор с этим коллективом, в связи с чем говорить о замене артистов некорректно.
Ранее в адрес солиста группы «Звери» высказался декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, который заявлял, что с начала СВО музыкант неоднократно публично осуждал спецоперацию в соцсетях.