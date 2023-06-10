Семенович назвала рабами своих помощников

Анна Семенович в микроблоге выложила видеоролик, где видно, как ее готовят к выходу на сцену. Артистке делают макияж и прическу. Подписчики спросили у певицы, не устает ли она при подготовке к выступлениям. Анна ответила, что у нее достаточно обслуживающего персонала, - сообщает СтарХит.