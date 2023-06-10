Семенович назвала рабами своих помощников
Анна Семенович в микроблоге выложила видеоролик, где видно, как ее готовят к выходу на сцену. Артистке делают макияж и прическу. Подписчики спросили у певицы, не устает ли она при подготовке к выступлениям. Анна ответила, что у нее достаточно обслуживающего персонала, - сообщает СтарХит.
«Знаете, я не устала. У меня есть специальные рабы обученные. Одна чешет волосы, другая делает лицо. Мое дело — просто потом выйти и красиво спеть и станцевать. У каждого своя работа, извините», — написала Семенович.
После того, как возмущенные подписчики оставили на ее страничке в социальной сети множество гневных комментариев, Анна оправдалась за свои слова:
«Если у вас проблемы с чувством юмора, вам надо над этим поработать. Если вы не поняли, это была шутка».
На свадьбе певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге букет невесты поймала телеведущая и мастер спорта международного класса Анна Семенович.