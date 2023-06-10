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Появились подробности истории о наследстве Грачевского

Борис Грачевский скончался от коронавируса больше двух лет назад, а тяжбы за его наследство длятся до сих пор. Как информирует «Московский Комсомолец», Грачевский оставил значительное наследство, но и претендентов на него немало.

Появились подробности истории о наследстве Грачевского
© РИА Новости

За него борются не только младшие дети режиссера — дочь Василиса и сын Филипп, а также вдова Екатерина Белоцерковская, но и старшие — Ксения и Максим

Бывшая жена режиссера Анна рассказала, как сейчас обстоят дела.

«Могу сказать, что на сегодняшний момент чуть-чуть лед тронулся, и это для нас огромный шаг за два года, что все это длится. Мы вообще до сих пор не имеем права, например, что-то делать с домом до того момента, как получим свидетельство, что являемся официально наследниками и можем распоряжаться имуществом. Но так как у нас все еще идут суды, у нас нет такой бумажки. Там еще есть старшие дети, которые претендуют. Все чего-то хотят, но я надеюсь, что все будет по справедливости».

Основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения COVID-19. Грачевский был женат три раза, от первого брака у него двое взрослых детей, от второго – несовершеннолетняя дочь, от третьего – сын.

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