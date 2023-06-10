Удовиченко после серьезной травмы появилась на публике

Лариса Удовиченко появилась на премьере фильма, в котором сыграла одну из ролей. Актриса выглядела прекрасно и была полно сил, что дало возможность поклонникам за нее порадоваться.

Не так давно Лариса Ивановна лежала в больнице с очень серьезной травмой-переломом позвоночника. Но сейчас этого уже не заметно, - пишет «Московский Комсомолец».

Звезда отказалась давать интервью и с журналистами общалась буквально на бегу. На вопрос о самочувствии звезда ответила коротко:

«Все хорошо. Как видите, бегу вприпрыжку».