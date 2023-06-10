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Дибров прокомментировал слухи о жизни на деньги жены

После того, как Дмитрий Дибров лишился места телеведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?», в СМИ и социальных сетях шло активное обсуждение его финансовых потерь и даже высказывались предположения что привыкший к роскоши Дибров будет жить за счет заработков своей супруги, - рассказывает портал woman.ru.

Дибров прокомментировал слухи о жизни на деньги жены
© РИА Новости

Сам шоумен в разговоре с журналистами "!Московского Комсомольца" признался, что он в ужасе от подобных слухов. Он убежден, что люди, их распространяющие, таким образом зарабатывают себе очки на хайпе.

«У дураков, которые устроились на телевидении только чтобы хоть не жить в своих городах, откуда они родом, других дел больше нет как болтать. И для того, чтобы хоть как-то платить за квартиры, они начинают придумывать всякую гадость», — объясняет ведущий.

Дибров уточнил, что Полина не так много зарабатывает, чтобы большой семье жить только на ее деньги.

«Я ни копейки не потерял. Знаете почему? Потому что мы с Эрнстом — два последних ''взглядовца'' на Первом канале», — заявил телеведущий.

Ранее Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

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